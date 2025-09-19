Catania, infermeria piena: svelata l’entità degli infortuni di Martic ed Aloi. Si ferma anche D’Ausilio. E Caturano e Rolfini

Infermeria piena per il Catania, che in questi giorni è alle prese con diversi acciaccati e infortunati. Da Caturano a Rolfini, in miglioramento, passando a Martic ed Aloi, fino a D’Ausilio, che si è fermato in allenamento. Il club etneo ha diffuso una nota stampa con il report medico generale riguardante i singoli calciatori.
Ecco il report:
- Salvatore Caturano e Alex Rolfini sono impegnati nello svolgimento dei rispettivi programmi di recupero; le condizioni dei due attaccanti sono in miglioramento;
- gli esami diagnostici ai quali si è recentemente sottoposto Salvatore Aloi hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado;
- nel corso della gara disputata a Cosenza, Manuel Martic ha riportato una lesione tendinea del muscolo adduttore della gamba sinistra e sarà sottoposto a ulteriori visite specialistiche;
- a riposo per una severa contusione subita in allenamento anche Michele D’Ausilio, in attesa di accertamenti strumentali.