Catania, il punto del DS Pastore dopo il mercato: “rimpianti? No, c’è solo delusione su una trattativa”

“Io non sono bravo con le parole, molti lo avranno capito. A me piace stare zitto e lavorare, stare vicino alla squadra e risolvere varie problematiche che eventualmente sorgono”. Molto concreto, il DS del Catania Ivano Pastore, nel suo intervento introduttivo in conferenza stampa prima delle domande dei giornalisti.

Come vanno i rinnovi?

“Non è scontato che ci possa essere un rinnovo per chi è a scadenza. Con alcuni giocatori avevamo già degli accordi, come con Dini. Cicerelli invece è stato voluto, in C sposta gli equilibri e lasciarlo a scadenza non sarebbe stato corretto. Jimenez? Gli è stata fatta una proposta importante: il giocatore si sta comportando da professionista e la società si sta comportando da società seria”.

Gli infortunati?

“Di Tacchio è rientrato, sta facendo tutto con la squadra. Sta lavorando a regime da 15 giorni e speriamo possa essere già convocato a Cosenza. Rolfini, Caturano, Celli stanno facendo differenziato. Avendo una rosa importante, che ci permette di far rifiatare i calciatori non al meglio, ci possiamo permettere di gestirli in un certo modo”.

Come nasce l’operazione Leonardi?

“Nasce da un’intuizione del direttore, sinceramente. Mentre noi eravamo proiettati a completare la squadra, lui ha detto che c’era la possibilità di acquisirlo definitivamente. Così abbiamo pensato di portarlo a Catania. E’ un ragazzo di 20 anni che ha dimostrato nel suo percorso di avere colpi e qualità. Ha bisogno di giocare con continuità e forse a Catania non ne avrebbe avuto. Deve crescere e non può avere le responsabilità di una città sulle spalle”.

Un rimpianto sul mercato?

“No, non c’è stato. C’è stata delusione solo su una trattativa. Ci auguriamo che a gennaio non ci sia bisogno di intervenire. Ove dovesse esserci, non si ritornerà su un obiettivo che non ha avuto la convinzione di venire a Catania. Quelli che ho chiamato io per venire qua il mattino dopo hanno preso l’aereo. Un nome su tutti: Casasola. Per Catania non puoi temporeggiare”.