Catania, Forza Italia continua a perdere pezzi: Scandurra e Famoso si dimettono

In una nota, Rosario Scandurra, commissario cittadino di Valverde di Forza Italia e Massimo Famoso, membro del coordinamento provinciale di Catania di Forza Italia, hanno annunciato le loro dimissioni immediate e irrevocabili dalle cariche che ricoprivano nel partito, affermando: “Alla luce dei risultati insoddisfacenti conseguiti nell’ultimo anno dal partito e dai suoi leader in Regione Siciliana, nonché delle vicende che ne hanno segnato il percorso dell’Amministrazione regionale guidata dal Presidente Schifani, riteniamo doveroso prendere atto della distanza che avvertiamo tra le esigenze del nostro territorio e l’attenzione della deputazione regionale di Forza Italia e del Presidente della Regione”.

“Sentendoci – continua la nota – ormai privi del necessario sostegno nell’affrontare i problemi che interessano la comunità valverdese e, più in generale, la provincia di Catania, rassegniamo, con effetto immediato e in via irrevocabile, le nostre dimissioni dalle cariche che abbiamo ricoperto fino ad oggi. Ringraziamo quanti, in questi anni, ci hanno affiancato nel lavoro svolto con impegno e spirito di servizio.” Le dimissioni di Scandurra e Famoso, sono un segnale importante della crisi che sta attraversando Forza Italia in Regione Siciliana e della necessità di un rinnovamento profondo del partito.