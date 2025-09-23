Catania, ecco come sarà la Stazione Marittima | FOTO

Un progetto moderno, rivoluzionario e accessibile che prenderà forma già dalla fine del 2025

Sono state svelate le prime foto del nuovo aspetto della nuova Stazione Marittima di Catania. Una progetto moderno, rivoluzionario e accessibile che offrirà tanti vantaggi al capoluogo siciliano. Ecco alcuni dettagli di come sarà la Stazione Marittima di Catania:

  • I rendering svelano il futuro: una gara da 317 milioni di euro
  • project financing con concessione per 25 anni che cambierà tutto!
  • Nuova Stazione Marittima con terminal crocieristico
  • Container trasferiti ad Augusta – più spazio per i passeggeri
  • Riqualificazione dello “Sporgente centrale”
  • Focus su sostenibilità e rapporto con la città
  • Il porto che diventa esperienza.

I lavori dovrebbero iniziare già a fine 2025, per un’opera che metterà in risalto la città di Catania.

