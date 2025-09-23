Catania, ecco come sarà la Stazione Marittima | FOTO

Sono state svelate le prime foto del nuovo aspetto della nuova Stazione Marittima di Catania. Una progetto moderno, rivoluzionario e accessibile che offrirà tanti vantaggi al capoluogo siciliano. Ecco alcuni dettagli di come sarà la Stazione Marittima di Catania:

I rendering svelano il futuro: una gara da 317 milioni di euro

project financing con concessione per 25 anni che cambierà tutto!

Nuova Stazione Marittima con terminal crocieristico

Container trasferiti ad Augusta – più spazio per i passeggeri

Riqualificazione dello “Sporgente centrale”

Focus su sostenibilità e rapporto con la città

Il porto che diventa esperienza.

I lavori dovrebbero iniziare già a fine 2025, per un’opera che metterà in risalto la città di Catania.