Catania, colpo in prospettiva: torna a casa un giovane attaccante. Arriva dalla Samp e viene girato in prestito

Ultimo giorno e ultime ore frenetiche nel calciomercato italiano dei professionisti. In Serie C il Catania, dopo aver fatto la voce grossa con acquisti di spessore – l’ultimo bomber Caturano – pensa anche ai colpi in prospettiva. Uno di questi è Simone Leonardi, che ritorna a casa. “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.C. Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Leonardi, nato a Catania il 18 luglio 2005. L’attaccante ha sottoscritto un contratto quinquennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2030, ed è stato successivamente ceduto a titolo temporaneo alla Ternana Calcio” si legge in una nota ufficiale.

“Nel settore giovanile blucerchiato fin dal 2020, Leonardi si è messo in luce firmando 23 gol nel campionato Primavera 1; nel 2024 ha esordito in Serie B andando a segno, già in occasione della seconda presenza, contro il Catanzaro. Nella seconda parte della scorsa stagione, ha vissuto la prima esperienza in Serie C indossando la maglia del Rimini”.