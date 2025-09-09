Catania, bomber Caturano si presenta e indica la via: “queste le parole d’ordine, vi dico il nostro obiettivo”

Salvatore (Sasà) Caturano è la ciliegina sulla torta di un calciomercato, quello del Catania, di grande livello. E la dimostrazione sta tutta in queste prime partite. E pensare che finora Caturano non è sceso neanche in campo. Deve ancora raggiungere la condizione migliore, ma ben presto i tifosi saranno pronti a urlare il suo nome. Il giocatore si è presentato ai microfoni dei canali ufficiali. “Sono felicissimo di essere qui, al di fuori sono una persona solare, a cui piace vedere posti nuovi. Dal calcio ho imparato che bisogna fare tanti sacrifici, avere rispetto di tutti e paura di nessuno“ ha detto.

Poi ha aggiunto: “il calcio va vissuto, è vita, per noi calciatori è questo. Quest’anno daremo il massimo per l’obiettivo che ci siamo prefissati, la squadra sa quello che vuole. Parole d’ordine? Rispetto, sacrificio e attaccamento alla maglia. Faremo il massimo, la compattezza è importantissima perché prima di raggiungere dei risultati in campo bisogna raggiungere la compattezza nello spogliatoio”.