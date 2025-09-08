Catania, arrestato corriere della droga beccato con 9 chili di marijuana in auto

Un pregiudicato di 41 anni, che trasportava in auto oltre 9 chilogrammi di marijuana, è stato arrestato da agenti delle Volanti della Questura di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo della polizia nella zona del faro Biscari l’uomo è sceso dalla vettura che guidava, l’ha chiusa a chiave ed è fuggito. Inseguito è stato raggiunto dagli agenti, e il 41enne ha tentato di liberarsi da loro spintonandoli e colpendoli con dei calci. L’uomo ha detto di avere preso l’auto in una ditta di autonoleggio, con la droga nel sedile posteriore e che sarebbe stato contattato per trasportare la sostanza stupefacente fino a Vaccarizzo.Accertamenti sono in corso su chiamate, da un’utenza anonima, giunte all’arrestato, che è stato condotto in carcere