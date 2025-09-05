Castrumfavara-Reggina, le info sulla prevendita nel settore ospiti

“Al via la prevendita del settore ospiti in occasione della gara tra Castrumfavara-Reggina. I biglietti possono essere acquistati solo on line sul circuito Vivaticket (Clicca qui). Il costo è 10 euro intero e 7 euro ridotto (Donne/bambini da 8 a 14 anni). Biglietto gratis per i bambini fino a 8 anni. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara”. Così in una nota la Reggina comunica prezzi e info della prevendita per il settore ospiti in occasione della prima gara di campionato, domenica alle ore 16 a Favara.