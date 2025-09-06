Castrumfavara-Reggina, i convocati di Trocini: Edera assente

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico della Reggina Bruno Trocini per la prima giornata di Serie D in casa del Castrumfavara. Spicca l’assenza di Edera, che già aveva saltato il match di Palmi di Coppa contro la Vibonese.
Di seguito la lista completa:
- Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,
- Difensori: Adejo, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
- Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Zenuni
- Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa