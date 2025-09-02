Castrumfavara-Reggina, cambia l’orario: posticipata la gara della 1ª giornata di Serie D

“A ratifica di accordi tra le Società interessate, si comunica il posticipo dell’orario d’inizio della gara Castrumfavara-Reggina, valida per la 1ª giornata del campionato di Serie D 2025/26, in programma domenica 7 settembre 2025 alle ore 16“. E’ quanto si legge in una nota sul sito ufficiale amaranto. Posticipato l’inizio del match della 1ª giornata di Serie D. Attesa per il match d’esordio degli uomini di Trocini dopo quello in chiaroscuro a Palmi contro la Vibonese di Coppa Italia.
