Cassano All’Ionio, cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri: saluta il Maggiore Ornelli, arriva il Capitano Baione

L’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio, guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini, “saluta con gratitudine il Maggiore Michele Ornelli, che lascia per altro prestigioso incarico il comando della Compagnia dei Carabinieri di Cassano dopo anni di servizio attento, professionale e sempre a sostegno della comunità. Un lavoro prezioso, fatto di presenza costante sul territorio, operazioni efficaci e dialogo con le istituzioni”.

Questa mattina, nella sala riunioni del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Andrea Mommo, si è tenuta la presentazione ufficiale dei nuovi ufficiali in ingresso nelle compagnie e nei reparti territoriali dell’Arma. Nell’occasione, è stata presentata anche la nuova Comandante della Compagnia di Cassano, il Capitano Chiara Baione.

Al Capitano Baione l’Amministrazione comunale “rivolge un caloroso benvenuto, nella certezza che saprà fare bene, a tutela della legalità. Il Comune di Cassano assicura sin da ora piena collaborazione, confermando la vicinanza all’Arma dei Carabinieri, presidio fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità”.