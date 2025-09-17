Caruso (FI) a Calenda: “sui dati economici si sbaglia, Sicilia in netta crescita”

Il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso ha risposto tramite una nota alle recenti dichiarazioni di Carlo Calenda sui dati economici e d’occupazione nella Regione Sicilia: “Calenda parla di “indecenza” ma ignora i dati economici: negli ultimi due anni Bankitalia e Istat hanno certificato che la Sicilia è stata una delle poche regioni a registrare una crescita doppia rispetto alla media nazionale, con un aumento del Pil dell’1,3% nel 2024 e del 2,1% nel 2023″.

“L’occupazione è salita del 4,6%, ben oltre il resto del Paese e del Mezzogiorno. Il disavanzo, che all’inizio della legislatura era enorme, è stato quasi azzerato grazie a una gestione seria e rigorosa, rafforzando così la credibilità finanziaria della Regione riconosciuta anche dalle agenzie di rating internazionali. Questa non è “barbarie”, ma ripresa concreta” dice il coordinatore regionale di Forza Italia.

“Oltre ai dati economici positivi – prosegue – la Sicilia sta affrontando con decisione anche il problema dei rifiuti. Il presidente Schifani ha dimostrato di avere la fermezza necessaria per superare decenni di inerzia e speculazioni, promuovendo una politica del fare, lontana dalla demagogia. La scelta strategica di puntare sui termovalorizzatori è un passo concreto e necessario per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ridurre i costi di gestione e contrastare le situazioni opache che spesso hanno caratterizzato questo settore. Per non parlare della semplificazione amministrativa e delle politiche liberali varate in questi anni che stando rendendo la nostra isola sempre più attrattiva” conclude.