Carmelo Martino rappresenta Reggio Calabria a TaorminaSquisita 2025: mixology e solidarietà

L’Associazione Incontriamoci Sempre esprime “grande soddisfazione per la partecipazione del bartender Carmelo Martino alla prossima edizione di TaorminaSquisita: la festa d’autunno di ItaliaSquisita, in programma lunedì 13 ottobre 2025 al VRetreats Atlantis Bay di Taormina. L’evento rappresenta un’occasione prestigiosa per valorizzare le eccellenze gastronomiche italiane e siciliane, unendo chef stellati, maestri della tradizione culinaria, pasticceri, professionisti della panificazione e della mixology”.

“È per noi motivo di orgoglio” dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre, “che Carmelo Martino sia stato selezionato tra i professionisti della mixology invitati a TaorminaSquisita. La sua partecipazione non solo premia impegno, creatività e professionalità, ma testimonia anche la forza della nostra comunità locale nel contribuire con eccellenze al panorama regionale e nazionale. Siamo certi che Carmelo saprà rappresentare al meglio non solo sé stesso, ma tutti coloro che credono nel valore del territorio, dell’ospitalità e dell’arte del buon bere”.

L’intervento di Martino – che si unisce agli chef, pasticceri, maestri panificatori e altri mixologist di rilievo presenti alla serata – contribuirà a creare isole del gusto, momenti di dialogo diretto con il pubblico e assaggi memorabili, dall’aperitivo al dolce, in un’atmosfera raffinata ma al tempo stesso accogliente. Inoltre, Incontriamoci Sempre sottolinea con piacere che TaorminaSquisita ha scelto di sostenere un progetto benefico: tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione Penelope, operativa sul territorio del distretto di Taormina nell’accoglienza, protezione e inclusione sociale di persone vulnerabili. La collaborazione tra realtà associative, professionisti locali e grandi manifestazioni di cucina e mixology appare, per Strati, un modello virtuoso capace di generare valore culturale, sociale ed economico per tutto il territorio.