Carenza d’acqua a Caulonia, il Comune allo scoperto: “lavoriamo per risolvere definitivamente il problema”

Prosegue senza sosta l’impegno dell’amministrazione comunale di Caulonia per affrontare e risolvere in modo strutturale la persistente problematica idrica che da tempo interessa alcune zone del territorio. Un problema annoso, che sta trovando però risposte concrete grazie al lavoro sinergico e alla determinazione del Sindaco e dell’amministrazione comunale. Nella giornata di ieri, i rappresentanti dell’amministrazione, l’assessore con delega alla Protezione Civile Antonella Ierace, il Consigliere con delega ai lavori pubblici Lorenzo Commisso, il supporto tecnico l’ingegnere Giulio Gangemi, insieme al Sindaco Francesco Cagliuso, si sono recati presso la sede del settore di Protezione Civile della Regione Calabria per un incontro operativo finalizzato a ottenere un incremento delle risorse da destinare a nuovi interventi sulla rete idrica comunale. L’obiettivo è quello di potenziare e mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti, e la creazione di nuove, garantendo così ai cittadini un servizio idrico efficiente e costante, soprattutto nei periodi di maggiore criticità.

Le parole di sindaco, assessore Ierace e consigliere Commisso

“Stiamo lavorando con serietà e costanza – ha dichiarato il Sindaco – consapevoli delle difficoltà quotidiane che i cittadini affrontano. La nostra presenza in Regione testimonia la volontà concreta di trovare soluzioni e portare a termine progetti importanti per il futuro di Caulonia”. L’assessore Antonella Ierace ha sottolineato come la Protezione Civile regionale si sia mostrata disponibile al dialogo e alla collaborazione: “abbiamo riscontrato apertura e ascolto da parte del settore regionale, un segnale positivo che ci incoraggia a proseguire su questa strada. Siamo determinati a non lasciare nulla di intentato per garantire l’acqua, un diritto fondamentale per tutti”. Anche il consigliere Lorenzo Commisso ha ribadito la necessità di investire in opere durature: “Non si tratta di soluzioni tampone, ma di una pianificazione seria e di lungo periodo. Siamo impegnati nella progettazione e nell’attuazione di interventi concreti”.

L’ingegnere Giulio Gangemi, che sta affiancando l’amministrazione dal punto di vista tecnico, ha illustrato le principali criticità della rete e le proposte progettuali che verranno sottoposte alla valutazione regionale, con l’obiettivo di accedere a finanziamenti specifici per l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi interventi che migliorano l’intero sistema idrico. L’amministrazione comunale rinnova quindi il proprio impegno, comunicando ai cittadini che ogni passo è orientato a costruire un futuro migliore per Caulonia, in cui l’acqua non sia più una preoccupazione, ma un servizio garantito per tutti.