Carabinieri salvano una donna, l’Arma li premia: “eroi silenziosi che onorano la Calabria e l’Italia”

Il Vice Segretario Generale Provinciale di Catanzaro, Francesco Masotina, dichiara: “L’Amministrazione non ha tardato a far sentire la propria vicinanza e il proprio riconoscimento. È questo il volto dell’Arma e dell’Istituzione che abbiamo sempre auspicato: attenta, pronta e capace di valorizzare i propri uomini. I carabinieri che, appena tre giorni fa, hanno salvato la vita a una donna nel corso di una delicata operazione di servizio, sono stati ricevuti dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, il quale si è personalmente complimentato con loro e ha annunciato una meritata premiazione.”

Masotina continua: “Questo gesto non è soltanto un atto di gratitudine verso chi ha dimostrato coraggio e prontezza straordinarie, ma è un segnale forte e di grande valore morale. Riconoscere e premiare i nostri eroi significa dare un esempio concreto a tutti i carabinieri della Calabria e d’Italia: la professionalità, il sacrificio e la dedizione non passano inosservati, ma vengono esaltati e resi patrimonio comune.”

Masotina conclude: “Siamo fieri e orgogliosi di questo percorso che l’Amministrazione ha intrapreso, certi che scelte di questo tipo innalzino la qualità del servizio reso alla collettività e rafforzino lo spirito di appartenenza. Questi uomini sono l’orgoglio della Calabria e dell’Italia intera: eroi silenziosi che, con il loro esempio, spronano tutti noi a credere ancora di più nei valori di lealtà, sacrificio e servizio alla Patria.”