Capo d’Orlando, controlli straordinari della Polizia: 193 persone identificate e oltre 2000 euro di sanzioni

Il fine settimana appena trascorso ha visto un’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo sul territorio della Polizia di Stato nel comune di Capo d’Orlando. In un’ottica di costante attività di prevenzione, alla puntuale e quotidiana attività dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando sono stati predisposti nuovi moduli operativi che hanno interessato tutto il territorio orlandino ed in particolare i luoghi della movida nelle fasce orarie con maggior afflusso di cittadini e turisti.

Identificate 193 persone e sottoposti a verifica 87 veicoli. Verificata altresì l’osservanza delle prescrizioni nei confronti di 12 soggetti sottoposti a misure restrittive ed effettuate 5 perquisizioni personali. Inoltre, sono 3 i locali pubblici interessati da controllo amministrativo.

Infine, nel corso di ulteriori verifiche alla circolazione stradale, sono state elevate sanzioni amministrative per più di 2000 euro. A seguito delle violazioni al Codice della Strada accertate, gli agenti hanno proceduto al ritiro di una patente di guida e di una carta di circolazione nonché provveduto al fermo amministrativo di un ciclomotore. I controlli predisposti dalla Questura di Messina proseguiranno, in città e in provincia, nelle prossime settimane.