Caos a Villa San Giovanni per lavori: code chilometriche e svincoli bloccati, e il sindaco non vuole il Ponte sullo Stretto!

Sono giornate infernali a Villa San Giovanni, dove i lavori in corso nella rampa che porta agli svincoli autostradali, hanno trasformato la viabilità in un vero incubo. Nel tratto interessato si circola infatti su una sola corsia, con conseguenze pesantissime sul traffico: chilometri di auto e camion in coda e svincoli totalmente bloccati.

Il flusso verso gli imbarchi e lungo l’autostrada è letteralmente collassato, con tempi di percorrenza che si allungano a dismisura e residenti intrappolati in un ingorgo senza fine.

Code interminabili e disagi enormi per pendolari e viaggiatori

Le immagini raccontano di un traffico paralizzato, con camion fermi e automobili costrette a procedere a passo d’uomo. La situazione ha provocato non solo un disagio diffuso tra i pendolari, ma anche pesanti ricadute sulla quotidianità di chi vive e lavora in zona.

Gli svincoli di accesso risultano completamente saturi, rendendo impossibile qualsiasi manovra alternativa. Una condizione che, ancora una volta, mette in evidenza la fragilità del nodo di Villa San Giovanni.

Polemica politica: il sindaco contrario al Ponte

Il caos odierno riaccende anche il dibattito politico. Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusi Caminiti, continua infatti a esprimere contrarietà al progetto del Ponte sullo Stretto. Una posizione che molti cittadini faticano a comprendere, soprattutto in giornate come questa, quando la città rimane ostaggio di ingorghi e disagi senza fine proprio a causa del traffico che entra in città a causa della mancanza del Ponte!