Canicattì, scontro fatale tra auto-moto nella notte: morto 16enne

Incidente mortale a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove un ragazzo di soli sedici anni, Mattia Iannuzzo, è morto nella notte dopo un incidente stradale lungo il viale Della Vittoria. L’adolescente era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con una vettura, una Fiat 500, che si è allontanata senza prestare soccorso. A bordo due ragazzi di 19 e 25 anni, anche loro di Canicattì, che si sono presentati al Commissariato di Polizia alle prime ore del mattino.

Iannuzzo all’arrivo del personale del 118, riversava già in condizioni molto critiche. Trasportato all’ospedale Barone Lombardo, è spirato poco dopo. Sullo scooter viaggiava insieme a lui una quindicenne, anche lei trasportata in ospedale, che ha riportato solo qualche frattura e non sarebbe in pericolo di vita.