Campionati Regionali Campagna di Tiro con l’arco: a Reggio Calabria il Club Lido fa incetta di podi | FOTO

Dopo i campionati regionali indoor e targa che hanno visto la compagine catanzarese protagonista, il Campionato regionale hunter & field dà conferma dei risultati sportivi degli Arcieri Club Lido. La competizione, organizzata dalla locale società sportiva reggina che opera nel territorio, ha visto gli arcieri Club Lido impegnati nella gara stessa, con cinque arcieri che portano a casa altrettante medaglie individuali e due titoli assoluti.

Partiamo dal settore giovanile, dove nella divisione olimpica allieve si porta a casa la medaglia di Argento Sgotto Sofia, seguita nella divisione Compound ragazze da Fabio Ludovica che conquista il secondo gradino del podio. Oro nella divisione compound juniores per Poerio Piterà Anastasia.

Conferme le abbiamo nell’arco nudo, dove Poerio Piterà Edoardo, si porta a casa la medaglia d’oro nella classe master con il titolo di campione regionale di classe seguito da quello assoluto nella stessa divisione, confermando i due titoli di classe e assoluto conquistati nell’indoor. En plein di titoli li fa Francesco Poerio Piterà nella divisione olimpica classe juniores, infatti il giovane l’arciere tavernase, a febbraio aveva vinto il titolo di classe seniores e il titolo assoluto, a cui ha aggiunto quello di classe e assoluti nei campionati regionali targa di Lamezia Terme a fine luglio, e si conferma con il doppio titolo di classe e assoluto anche nella specialità H&F di Reggio, confermando i risultati raggiunti con duro lavoro e dedizione sportiva.

Soddisfatto il Mister, che questa volta ha partecipato pure da atleta: “abbiamo fatto una buona gara, i risultati ci premiano per il lavoro svolto dai ragazzi, per la dedizione sportiva e l’impegno messo in campo. Hanno lavorato durante la stagione estiva per trarre il miglior risultato sportivo da questo appuntamento. Erano un po di anni che non partecipavamo ai campionati hunter & filed e ritornare alla competizione e portarsi a casa questi risultati ci riempie di orgoglio. Vorremmo ringraziare i genitori e accompagnatori, Gulia Sabrina e Maurizio Sgotto, che ci supportano nelle trasferte, ma soprattutto chi ci ha dato fiducia e collaborazione, Vittorio Frangilli per Gillo Gold Medal e attrezzature di Francesco, con prodotti all’avanguardia e qualità sportiva, i nostri sponsor Tech4Green di Salvo Scuto, Villa Marinella e il Semaforo Sila”.

Soddisfatto anche il responsabile del settore giovanile Demasi Pasquale per la performance dei ragazzi: “sono contento della performance sportiva dei nostri giovani atleti, l’impegno profuso ha dato i suoi frutti, siamo speranzosi che in futuro potremmo ancora migliorarci. Ora ci concentriamo sui prossimi appuntamenti sportivi che ci attendono”.