Caltanisetta, svolta nelle indagini sulla sparatoria a Riesi: 4 arresti

I carabinieri di Caltanisetta hanno effettuato 5 ordinanze cautelari del gip con quattro arresti e una persona ai domiciliari, nei confronti degli indagati della sparatoria che lo scorso 10 settembre ferì due fratelli a Riesi. I carabinieri hanno acquisito delle prove nei confronti 4 indagati provenienti Gela, Mazzarino e Riesi, accusati di tentato omicidio e porto abusivo di armi da sparo. Secondo l’ordinanza cautelare, i 4 indagati avrebbero organizzato la sparatoria nei minimi dettagli, recandosi a casa dei due fratelli, per ucciderli.