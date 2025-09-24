Caltanisetta, presentata la giuria dell’International Dance Competition Spoleto

È stata annunciata, durante una conferenza stampa, la giuria che valuterà i concorrenti che parteciperanno alla selezione siciliana dell’International Dance Competition Spoleto il prossimo 31 ottobre, 1-2 Novembre 2025 che si terrà al Multisala Moncada a Caltanissetta. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ETS di Genova con Direttore Generale Paolo Boncompagni, la Direzione Artistica e Presidente di giuria Irina Kashkova e la Referente per la Sicilia Jennifer Pirrello, promette di essere un’esperienza indimenticabile per i giovani ballerini coinvolti nella competizione ma anche per accompagnatori, appassionati e critici di danza.

“L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare che l’International Dance Competition Spoleto ha scelto di realizzare, per il 2025, una propria edizione anche in Sicilia, individuando Caltanissetta come città ospitante – ha commentato l’assessore agli eventi Toti Petrantoni –. Un evento di così grande prestigio rappresenta un’opportunità unica per i ballerini siciliani, offrendo occasioni concrete di studio e di lavoro e aprendo nuove prospettive di crescita professionale. La manifestazione sarà inoltre un importante stimolo per le scuole di danza nissene, che potranno confrontarsi con realtà di livello nazionale e internazionale. Come già accaduto con numerose iniziative promosse dall’Amministrazione nell’ultimo anno, anche questo concorso costituirà un significativo indotto turistico ed economico, rafforzando l’immagine di Caltanissetta come città viva, attrattiva e capace di ospitare eventi di respiro internazionale”.

La giuria, che tra il 31 ottobre e il 2 novembre a Caltanissetta osserverà e valuterà i ballerini in concorso, sarà presieduta da Irina Kashkova, presente anche nella veste di Direttrice Artistica e composta dal Direttore Generale Paolo Boncompagni, dalla ballerina Larisa Lezhnina, dalla ballerina Carmen Marcuccio, dal danzatore e coreografo Lukas Timulak e dal giornalista Luciano Fiorino.

Il Concorso prevede per i vincitori premi in denaro, iscrizioni gratuite al Concorso di Spoleto (35esima edizione dal 28 aprile – 2 Maggio 2026), borse di studio gratuite per un anno per la scuola di ballo e il balletto junior della Fondazione Formazione Danza e Spettacolo. “Con il sipario che sta per alzarsi su questa prima edizione- gli amanti della danza possono prepararsi a essere catturati da un’esperienza straordinaria che celebra l’arte del movimento in tutte le sue forme espressive – ha spiegato il Direttore Generale Paolo Boncompagni. – Dal 31 ottobre al 2 Novembre 2026 Caltanissetta sarà il palcoscenico di talenti straordinari, un’atmosfera senza pari e una giuria d’eccellenza, confermando ancora una volta che Spoleto è una tappa imperdibile nel mondo della danza” conclude.