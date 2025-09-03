Calenda durissimo: “l’unica strategia della sinistra per opporsi alla destra è spaventare le persone”

StrettoWeb

“Ma è possibile che l’unica strategia della “sinistra” per opporsi alla destra sia spaventare le persone, parlando di requisire case sfitte o distribuire le pipe del crack al posto di pretendere risponde sull’immobilismo della maggioranza, per esempio, sui costi dell’energia?”, è quanto afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, estremamente critico con il centrosinistra in vista delle elezioni regionali in autunno.

“Hanno rinunciato a parlare di sicurezza, sviluppo e impresa per rifugiarsi nei redditi di cittadinanza 2.0 regionali? Questa non è politica: è decrescita del Paese”, puntualizza Calenda.