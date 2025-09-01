Calciomercato Serie B e C, i movimenti di calabresi e siciliane nelle ultime ore: attivissime Catanzaro e Crotone

StrettoWeb

Si è chiusa anche questa sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda calabresi e siciliane in Serie B e C, attive soprattutto Catanzaro e Crotone. Dopo i colpi Di Francesco e Pandolfi dei giorni scorsi, le Aquile hanno chiuso oggi per il ritorno di Cassandro, per Oudin dal Lecce e per Buglio dalla Juve Stabia. Ufficializzata anche la cessione di Biasci all’Avellino. Questi nuovi arrivi, soprattutto nel reparto avanzato, alzano e di molto l’asticella, così come richiesto da capitan Iemmello e – indirettamente – anche da mister Aquilani. Per il Palermo, nessun movimento ufficiale in questo ultimo giorno di mercato.

Le ufficialità del Crotone

In Serie C, scatenato il Crotone, che chiude per Calvano, Berra e Perlingieri ma saluta bomber Tumminello.

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, dal Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Perlingieri. Classe 2005, vent’anni da compiere il prossimo 14 novembre, il neo attaccante pitagorico si è messo in mostra nello scorso campionato con la maglia giallorossa tanto da guadagnarsi l’attenzione di diversi club, anche nella massima serie, e la chiamata con la Nazionale Under 20. Percorso inverso invece per Raffaele Cantisani, classe 2004, e Marco Tumminello (94 presenze e 37 reti con i pitagorici) classe 1998, che lasciano i rossoblù a titolo definitivo”.

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Berra. Il difensore, nato ad Udine il 5 febbraio 1995, si è legato al club pitagorico con un contratto biennale e porta esperienza ed affidabilità al reparto arretrato con ben 119 gare disputate in Serie B e 154 in Serie C”.

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla SS Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Calvano. Classe 1993, 32 anni compiuti lo scorso 11 luglio, il neo centrocampista rossoblù vanta quasi 300 presenze tra Serie A, B e C e garantisce dunque affidabilità ed esperienza”.

Catania e Cosenza si muovono in uscita

Dopo i colpacci di questa sessione estiva, nell’ultimo giorno il Catania cede Frisenna al Siracusa e Silvestri alla Triestina, mentre Peralta rescinde.

Il Cosenza, dopo la cessione di Rizzo Pinna all’Ascoli, “comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Gargiulo al Campobasso. Il centrocampista, classe 1996, si trasferisce in Molise a titolo definitivo, dopo aver collezionato 17 presenze con la maglia rossoblù durante lo scorso campionato”.

In entrata, invece, “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Rimini i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella. Il centrocampista, nato a Livorno il 7 aprile del 2000, ha giocato con i romagnoli nelle ultime 2 stagioni in Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Pisa, Bari, Palermo, Renate, Monopoli ed Audace Cerignola tra Serie D e Serie C. Langella, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè”.