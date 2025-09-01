Calciomercato Serie A, gli acquisti dell’ultima giornata: al Milan mancano 2 botti, l’Inter gli soffia il centrale. E la Juve…

StrettoWeb

Il conto alla rovescia più atteso dagli appassionati di calcio è arrivato al fatidico zero. Un po’ come il Capodanno, ma al 1° di settembre e senza il concertone su Rai 1. Finisce il calciomercato estivo della Serie A 2025-2026 con un’ultima giornata che, a dispetto di alcune passate edizioni piuttosto mosce, ha regalato qualche colpo intrigante e parecchie piste che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso.

Calciomercato Serie A 2025-2026: acquisti e trattative dell’ultima giornata

Il Milan è stata, senza dubbio, la squadra maggiormente sotto i riflettori. I rossoneri, nella sessione appena conclusa, hanno fatto il bello e il cattivo tempo: record di cessioni, rosa stravolta e nuovo modulo, parecchi colpi in entrata anche negli ultimi giorni. Due botti però sono rimasti inesplosi, difettosi. Il primo riguarda l’attaccante che non è arrivato. Niente scambio Gimenez-Dovbyk con il messicano che, insieme all’agente Rafaela Pimenta, ha twittato con due cuoricini rossoneri. Sfumata anche l’ipotesi di un attaccante da affiancare al “Bebote” con Nkunku arrivato nei giorni scorsi a completare il reparto, seppur non sia una punta di peso.

L’altro nodo riguarda il difensore: Joe Gomez è sfumato all’ultimo per un dietrofront del Liverpool; Akanji, invece, è finito all’Inter che ha messo sul piatto il biglietto per la Champions League accontentando il difensore, voglioso di restare in Europa. I nerazzurri si sono assicurati lo svizzero con la formula del prestito con obbligo e riscatto fissato a 15 milioni di euro. A fargli spazio è stato Pavard finito al Marsiglia.

I rossoneri hanno virato sul giovane Odogu dal Wolfsburg (7 milioni più 3 di bonus): giocatore di prospettiva, ma scelta di secondo piano rispetto alle altre. Milan che lascia andare anche Musah in prestito con obbligo all’Atalanta (4 + 25 e 10% sulla futura cessione). La ‘Dea’, a sua volta, lascia andare Sulemana al Bologna (500.000 euro di prestito e 11 di riscatto).

Due novità offensive in casa Juventus: cambio sugli esterni, Zhergova prende il posto di Nico Gonzalez finito all’Atletico Madrid; Openda si giocherà, invece, insieme a David e Vlahovic, lo spot di attaccante titolare. Il serbo è rimasto e, ad oggi, rischia di andare in scadenza a zero.

Il Napoli si è mosso in attacco per sopperire allo stop di Lukaku: ufficiale Rasmus Hojlund (5 milioni di prestito, 40 per il riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions e 90 milioni di clausola rescissoria!). Cheddira ceduto al Sassuolo.

L’Udinese piazza il colpo Zaniolo sul gong e lo annuncia con la ‘Z’ di Zorro sui social, stessa iniziale dell’altro arrivo, Zanoli. La Cremonese si rinforza con Sarmiento dal Brighton e Faye dal Rennes, colpi interessanti in ottica salvezza, insieme all’eroe della favola Leicester, Jamie Vardy. Il Como lascia andare Belotti al Cagliari e prende Posch per rinforzare la batteria di esterni difensivi. La Fiorentina cede Beltran al Valencia. Il Pisa riporta in Italia Raul Albiol, vecchia gloria di Real Madrid e Napoli, e chiude per Bonfanti dall’Atalanta. Cornet ritorna al Genoa. Il Torino ufficializza Nkounkou dall’Eintracht.