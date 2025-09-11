Calcio, Giampietro Costa ritorna al Siderno: è il nuovo General Manager

“La società ASD Siderno 1911 è lieta di annunciare che Giampietro Costa ricoprirà il ruolo di General Manager per la stagione sportiva 2025/2026. Già ex calciatore e dirigente del Siderno, Costa rappresenta una figura di grande esperienza e profonda conoscenza della realtà biancazzurra. Il suo ritorno in società segna un passo importante nel processo di crescita e strutturazione del club”. Così in una nota il Siderno comunica la nuova ufficialità.

“Con il suo contributo, il Siderno 1911 potrà contare su una guida competente nella gestione operativa e organizzativa della stagione e del campionato che ci apprestiamo ad affrontare. La sua presenza sarà determinante per garantire solidità, continuità e ambizione al nostro progetto sportivo. Diamo quindi un caloroso bentornato a Giampietro Costa, con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e traguardi condivisi” si legge ancora.