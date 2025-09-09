Calcio a 5, al PalaBotteghelle arriva il derby dello Stretto: amichevole tra Rhegion e Messina Futsal

Con l’inizio della stagione ormai alle porte, la Rhegion si appresta ad incontrare in un’amichevole di lusso i cugini d’oltrestretto del Messina Futsal, formazione che milita in serie A2. La partita si svolgerà domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 18.00 presso il PalaBotteghelle e l’ingresso sarà libero. Si sa: le partite tra Reggio e Messina non sono mai del tutto amichevoli ma, grazie alla goliardica rivalità sportiva tra le due sponde dello Stretto, entrambe le formazioni cercheranno sicuramente di far propria la partita. Ci si attende dunque una bellissima sfida attraverso cui i tecnici delle due formazioni non solo verificheranno il lavoro svolto in questa prima fase di preparazione, ma tenteranno anche di regalare la vittoria ai propri tifosi. Da sottolineare che ci sono ben due categorie di differenza, ma come noto i derby sfuggono a qualsiasi pronostico, dunque l’esito finale non può dirsi scontato e la partita sarà tutta da gustare!

La Rhegion dei mister Creaco e Pedà sta lavorando duro per preparare la prossima stagione, nel tentativo di recitare un ruolo da protagonisti nel massimo campionato regionale. Il Messina Futsal invece è reduce da una splendida salvezza al cardiopalma in serie A2 per la quale grandi meriti vanno a mister Fiorenza e nella stagione che sta per iniziare tenterà migliorare il risultato della scorsa stagione.

“Non resta dunque che riempire gli spalti del Botteghelle per tifare gli amaranto della Rhegion ma soprattutto per godere di un bellissimo spettacolo che certamente non mancherà. Appuntamento quindi a domani alle ore 18.00 al PalaBotteghelle per iniziare a pregustare una stagione che si preannuncia divertente” informa la società reggina in una nota.