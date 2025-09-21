Calanna, il 28 settembre la tappa del “Bria Fest” | PROGRAMMA

Il 28 Settembre 2025, alle ore 10.00, Calanna ritorna ad ospitare una tappa del Bria Fest, il grande evento ideato e organizzato da BRIA – Byzantine Route in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 (GEP 2025). Il programma a partire dalle ore 10.00 prevede:

Visita guidata in C.da Ronzo

MUSEO ARCHEOLOGICO: “L’Enkolpion in bronzo con steatite verde e incisione di San Giorgio”, a cura della Proloco di Calanna

MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA a Villamesa di Calanna Convegno – “L’albero della mela Cotogna, frutto antico”

Un ricco calendario di visite guidate, eventi culturali e momenti di incontro, con un unico obiettivo: valorizzare il patrimonio bizantino e renderlo accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) sono un’iniziativa del Consiglio d’Europae della Commissione Europea, che ogni anno invita cittadini e istituzioni di oltre 50 Paesi a riscoprire insieme la ricchezza culturale europea. L’edizione 2025 ruota attorno al tema “Architetture: l’arte di costruire”, ponendo l’accento sul dialogo interculturale, sulla sostenibilità e sulla trasmissione del patrimonio alle nuove generazioni.

In queste occasioni le città e i territori legati alla tradizione bizantina diventano palcoscenico di un racconto condiviso: un’occasione per scoprire luoghi meno conosciuti, ascoltare storie antiche e vivere esperienze autentiche.