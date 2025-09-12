Calabria, Tridico: “dobbiamo creare politiche pubbliche per i giovani”

“Dobbiamo creare politiche pubbliche per i giovani affinché non si sentano diversi dalle altre città d’Italia e d’Europa”. È uno dei passaggi sottolineati oggi da Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista nel corso di un incontro tenutosi all’Unical con un folto gruppo di studenti, docenti e dipendenti dell’ateneo che si sono riuniti in un comitato “Unical per Tridico”. Nel corso dell’evento Tridico ha sottoscritto una dichiarazione pubblica per sostenere la ricerca universitaria in Calabria.

“La Calabria ha bisogno di trattenere, attrarre e far tornare talenti del mondo della ricerca. Motivo per il quale ho sottoscritto con convinzione il documento che mi ha sottoposto l’Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia. Mi sono impegnato – ha detto Pasquale Tridico – a programmare borse di dottorato dedicate, aggiuntive rispetto ai finanziamenti nazionali; a promuovere una legge regionale “affinché il dottorato sia titolo preferenziale nei concorsi e nei reclutamenti, con punteggi dedicati nei bandi di concorso”, e ad attivare un “Patto per il dottorato nell’impresa” con associazioni datoriali e camere di commercio, “per includere il PhD tra i requisiti premianti nei sistemi di certificazione di qualità, negli appalti con criteri premiali e nei bandi di innovazione”. Sosterrò, tra l’altro – ha concluso Tridico – anche un tavolo tecnico con l’Adi che valuti e approfondisca le politiche urgenti dell’università e della ricerca calabrese”.