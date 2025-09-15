Calabria, tanti fedeli per la Festa della Santa Croce di Polia | INTERVISTE

Polia è un comune di poco più di mille abitanti della provincia di Vibo Valentia, costituito da quattro frazioni: Cellia, Poliolo, Trecroci e Menniti e dalle contrade Lia, Faldella e Piano Bosco. Grande devozione con tantissimi fedeli, ieri, per la Festa della Santa Croce. La chiesetta sorge a 700 metri di altezza e fu costruita nel 1732, ricostruita negli anni trenta, è stata recentemente restaurata. In essa si ammira un’antica Croce scheggiata dalla moltitudine di fedeli richiamati dalla miracolosità del Sacro Legno.

Alla celebrazione era presente il sindaco, il quale, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “tutta la comunità si stringe a questa importante celebrazioni. Io sono orgoglioso di essere il primo cittadino di questa comunità”.

Interviste