Calabria, maxi furto di farmaci oncologici per 700 mila euro: tre arresti e scoperta una rete criminale

Tre persone, due uomini ed una donna, sono state arrestate e condotte in carcere perché ritenute responsabili dei furti di farmaci oncologici dalla farmacia territoriale dell’Asp di Crotone avvenuti a giugno nel presidio sanitario di Cirò Marina quando, il 5 ed il 25, furono prelevati medicinali per un valore complessivo superiore a 700mila euro. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, con il supporto del Nucleo investigativo di Crotone e dei militari delle Compagnie di Napoli-Stella, Casoria, Marano di Napoli e Trento, ad eseguire questa mattina l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse, a vario titolo, di furto aggravato e continuato in concorso, riciclaggio e ricettazione emessa dal Gip di Crotone su richiesta della locale Procura.

Le indagini avviate dopo il primo furto e condotte attraverso intercettazioni, analisi di filmati di videosorveglianza e testimonianze, avevano già portato a un primo arresto a luglio di un 61enne residente in Campania. Le attività investigative non si sono fermate e, grazie all’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati, hanno permesso di individuare altri tre presunti complici: un uomo di 59 anni considerato l’esecutore materiale del furto, una 34enne che sarebbe stata coinvolta nella preparazione e nella fase successiva ai furti, e 73enne, indagato per ricettazione e riciclaggio, perché sospettato di aver nascosto parte dei proventi illeciti.

Tutti e tre risiedono in Campania. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari, ritenuti strumenti dell’attività criminale, e migliaia di euro in contanti. Gli investigatori continuano le ricerche di eventuali altri soggetti coinvolti nella rete di furti. Si cercano anche possibili collegamenti con un altro furto di farmaci oncologici avvenuto dalla farmacia territoriale dell’Asp di Mesoraca lo scorso 11 settembre per un valore di quasi 700 mila euro.