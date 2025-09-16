Calabria in lutto: addio al sindaco di Francavilla Marittima, Gaetano Tursi

Francavilla Marittima è scossa dalla scomparsa improvvisa del sindaco Gaetano Tursi, venuto a mancare nella notte all’età di 74 anni. Medico stimato e conosciuto in tutta l’area, Tursi era alla guida del Comune dal 2021, quando era stato eletto con la lista La Rinascita, ottenendo il 51,30% delle preferenze. Per lui quella da primo cittadino era stata la prima esperienza politica, intrapresa dopo una lunga carriera nella sanità e un impegno costante al servizio della comunità.

La notizia del decesso ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando un’ondata di messaggi di cordoglio e vicinanza da parte di cittadini, istituzioni e amministrazioni dei centri vicini. L’intera comunità francavillese si stringe ora attorno alla famiglia del sindaco, ricordandone la professionalità, la dedizione e l’impegno civico.