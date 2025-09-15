Calabria, finalissima nazionale dei concorsi della Jasmin’s Cinema moda and dance

Nella giornata del 9 settembre presso il resort Nausica si è svolta la finalissima nazionale dei concorsi della Jasmin’s Cinema moda and dance mister Mister Baby Mondo Italia Model’s of the Year e Miss e Mister Italia Universo i quali hanno visto partecipazioni da tutta l’Italia. Ad aprire la serata, la madrina influencer tiktoker youtuber, attrice, ballerina, Jasmin Hilary Malafarina. Presenti le eccellenze di Sanremo, i Summer Together un gruppo di cantanti famosi in tutta Italia, Patty Sharon Costantino baby cantante, Jessica Leotta campionessa mondiale di Salsa e proprietaria della scuola di danza Baila Salsa presente in Sicilia, Brian Barbagallo ballerino professionista.

Il presidente di Giuria ufficiale il grande professore di cinema Enzo Cianci. La preparazione delle modelle è stata curata in ogni minimo dettaglio da Anna Vazzano iniziando dal trucco e parrucco e in fine con i suoi abiti. A condurre il grande evento Renato Grandinetti e Maria Luisa Scafaria. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di Esse Tv.

I vincitori dei concorsi

Primo posto Miss Baby mondo Italia Capasso Sharline.

Primo posto Mister Baby mondo Italia Rifici Lorenzo, secondo posto Mister Baby mondo Italia Musumeci Alfio, terzo posto Ethan Alimandi.

Primo posto Mister baby mondo Italia junior Giardina Nicolò.

Primo posto Miss Baby mondo Italia junior Giovanna Minniti.

Testimonial ufficiale Baby mondo Italia Grace Doni.

Primo posto Miss Italia Universo Paola Caprì, secondo posto Giada Adele Scanu, terzo posto Lucrezia Averna, Miss portamento Ester Liuzzo, Miss Sorriso Maria Agata Barbera. Testimonial ufficiale Miss Italia Universo Ileana Berlingeri.

Primo posto model’s of the Beatrice Cannavo’ – secondo posto Jusy Papale.

Primo posto Lady Model’S of the year Talina Alina

Testimonial ufficiale Lady Mariagrazia Strano.

Primo posto over model’s of the year Perrone Concetta Marianna, secondo posto Coriolani Valentina con la fascia over Calabria.

Primo posto model’s of the YeAr giovani Kevin Cavaliere.

Testimonial ufficiale giovani mister Italia universo Nunzio Doni.

Primo posto Mister Model’s of the Year over Lopresti Marcello ed è colui che ha avuto la maggioranza dei voti ed ha vinto il buono in denaro. Durante la serata è stata consegnata la fascia ufficiale di agente ad Anna Vazzano ormai collaboratrice da anni con la Jasmin’s. Tanti sono stati i premi importanti consegnati ai vincitori.

Il direttore artistico Sissi Nasuti ringrazia i suoi collaboratori Maria Luisa Scafaria, Francesca Latella, Anna Vazzano e Fabio Casablanca fotografo ufficiale.