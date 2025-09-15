Calabria, drammatico incidente sulla SS106: scooter si ribalta, un morto

La Statale 106 Jonica si conferma ancora una volta teatro di tragedie. Sabato sera Giuseppe Gallelli, 60 anni, residente nella zona, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Badolato, mentre percorreva in scooter la carreggiata in direzione Soverato. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe improvvisamente perso stabilità, finendo rovinosamente sulla carreggiata. Non è ancora chiaro se lo sbandamento sia stato causato da una buca, un ostacolo imprevisto, un guasto meccanico o una perdita di aderenza. Resta da accertare inoltre se altri veicoli possano essere stati coinvolti indirettamente nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Soverato, che hanno eseguito i rilievi per chiarire con precisione le circostanze del sinistro. Il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma per determinare le cause della morte. La Statale 106 è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con deviazioni segnalate lungo percorsi alternativi, in particolare attraverso la strada sotto il ponte Gallipari.

Comunità in lutto

La notizia della scomparsa di Giuseppe Gallelli ha gettato nel dolore la comunità di Badolato e dei comuni limitrofi. L’uomo era conosciuto in zona e la tragedia ha suscitato non solo cordoglio, ma anche indignazione. Ancora una volta, infatti, la Statale 106 si conferma strada pericolosa, troppo spesso al centro di episodi drammatici.