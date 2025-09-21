Calabria, caos in Italia Viva. Greco: “il partito a Crotone strizza l’occhio a destra”

“I vertici di Italia Viva di Crotone ballano da soli. La scelta, con un anno di anticipo, di appoggiare, l’ex forzista Sergio Torromino per la carica di sindaco della città”, costa ai vertici locali del partito fondato da Matteo Renzi, la dura reprimenda del coordinatore regionale e capolista a Cosenza per le regionali di Casa Riformista, la lista che sostiene Pasquale Tridico alla presidenza della Calabria. Filomena Greco non ammette sbavature: “i vertici di Italia Viva di Crotone sono incoerenti, fuori dalla linea dettata dal nostro leader nazionale e fuori dalle scelte che abbiamo operato in Calabria. Qui Italia Viva è convintamente schierata nel campo del centro sinistra, una scelta che è stata approvata dalla base che la sostiene con la mobilitazione quotidiana a favore dei nostri candidati in lista, tre professionisti di alto livello e spessore, Serena Del Negro, Emanuela Capalbo e Giuseppe Condello, presenti nella circoscrizione di centro per le regionali”.

“In Italia Viva e in Casa Riformista – ribadisce Filomena Greco – non c’è spazio per i balletti in solitaria e le giravolte. Ciascuno di noi è libero di posizionarsi dove meglio crede, ma non lo può fare a nome di una base diversamente collocata”. La virata a destra dei responsabili del partito di Crotone, sarà immediatamente oggetto di verifica al fine di un commissariamento delle figure apicali del partito. Su questo Filomena Greco è inflessibile: “Chi appoggi la destra, in spregio alla linea politica dettata dal nazionale non può che essere fuori da Italia Viva che vuole costruire un centro moderato e riformista forte a livello nazionale e che in Calabria è compatta nel sostegno al centro sinistra e al suo candidato presidente”.