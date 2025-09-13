Calabria, Antoniozzi: “Fdi trainerà il centrodestra. Renzi? Riformista taroccato”

“Sono fiducioso sull’esito elettorale di FdI in Calabria e certo che il nostro partito trainerà il centrodestra verso una nuova vittoria“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Siamo presenti sul territorio con le nostre idee e con un background che ci riporta a Giorgia Meloni e al suo grande prestigio. Ho visto che Matteo Renzi ci attacca ma luì porta sempre bene. Ora si è preso il logo della casa dei riformisti ma mi sembra un riformista taroccato.

Poteva stare nella Dc ma con un ruolo marginale. Renzi è lontano mille miglia dalla cultura riformista e socialista. È un jolly che cerca visibilità e potere“, conclude Antoniozzi.