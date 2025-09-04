Calabria, altre due stazioni entrano nel circuito Sala Blu: Melito di Porto Salvo e Castiglione Cosentino portano il totale a 14

Con Melito di Porto Salvo e Castiglione Cosentino salgono a 14 le stazioni calabresi inserite nel Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone con disabilità e a ridotta mobilità attraverso l’ausilio di operatori nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra la banchina e l’area biglietteria della stazione.

Il circuito Sala Blu è costituito da 16 Sale con sede nelle principali stazioni italiane e disponibile in più di 360 scali ferroviari. In Calabria, la Sala Blu ha sede nella stazione di Reggio Calabria Centrale e gestisce il servizio attivo in 14 stazione calabresi (Castiglione Cosentino, Catanzaro Lido, Cosenza, Crotone, Gioia Taura, Lamezia Terme Centrale, Melito di Porto Salvo, Paola, Reggio di Calabria Centrale (Sala Blu), Rosarno, Scalea-S. Domenica Talao, Sibari, Vibo Valentia-Pizzo e Villa S. Giovanni) ed in 3 stazioni della Campania (Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri).

Nel 2024 sono state circa 18.488 le persone assistite dal servizio Sala Blu di Reggio Calabria e oltre 8.547 nel primo semestre del 2025.

Il servizio è prenotabile attraverso il portale Sala Blu on line – registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio, tramite l’APP Salablu+ e tramite l’indirizzo mail della sede prescelta (per Reggio Calabria salablu.reggiocalabria@rfi.it)

Le Sale Blu possono essere contattate anche telefonicamente al numero verde gratuito 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso), al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (raggiungibile da telefono fisso e mobile).

Maggiori informazioni nella sezione Accessibilità stazioni.

Con l’ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu il Gruppo FS Italiane intende essere ancora più vicino alle persone che ogni giorno viaggiano in treno e utilizzano le stazioni.

Parallelamente prosegue il programma di interventi di natura strutturale e tecnologica che RFI sta gradualmente portando avanti nelle proprie stazioni, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e assicurare a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti.