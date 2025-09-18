Calabria, al via su Rai il primo programma televisivo in lingua arbëreshë: svolta storica per le minoranze linguistiche

Con soddisfazione e orgoglio la Regione Calabria saluta l’avvio del primo programma televisivo RAI in lingua arbëreshë, in onda dal 21 settembre. Un’iniziativa fortemente incoraggiata dalla Regione che negli ultimi anni ha intensificato il suo impegno a favore delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio e che conferma come le politiche concrete di tutela e promozione delle minoranze producano risultati tangibili.

La messa in onda del programma sulla rete regionale Rai, prevede una puntata settimanale in televisione e un programma quotidiano in radio ed è un passo significativo verso il riconoscimento e la valorizzazione delle lingue minoritarie, in linea con gli impegni assunti dalla Regione Calabria nel Piano nazionale per la Tutela delle lingue minoritarie.

L’assessorato regionale sottolinea che tale risultato è soprattutto il frutto di un percorso continuo di tutela e promozione delle minoranze linguistiche in Calabria che oggi si concretizza dopo che nel 2023 è stato inserito nel Contratto di servizio RAI 2023-2028 il riferimento alla tutela della minoranza linguistica arbëreshë in Calabria. L’attenzione rivolta alle esigenze delle comunità, il dialogo con le istituzioni nazionali e l’impegno costante della Regione hanno certamente contribuito a rendere possibile questa iniziativa.

La Regione Calabria continuerà a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per garantire la diffusione e la promozione delle lingue minoritarie, affinché esse possano essere vissute come patrimonio vivo e condiviso di tutta la comunità regionale.