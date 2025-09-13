Calabria 2030 per Tridico: “sugli ospedali Occhiuto prende in giro catanzaresi e cosentini”

“Occhiuto dice che costruirà il Policlinico di Cosenza. In realtà lo dice da 4 anni. Prima ha detto che servivano 349 milioni poi è passato a 520. Ma nel frattempo sono emerse delle novità che dimostrano come stia prendendo in giro i cosentini. Intanto, non è più commissario per la sanità. E la Meloni non lo nominerebbe nemmeno qualora vincesse le elezioni(cosa assai improbabile). Quindi, non sarebbe lui a decidere dopo non AVERE DECISO PER 4 ANNI”.

“Poi, come gli ha scritto il Ministero dell’Economia manca la copertura finanziaria per i ondi Inail. Glielo ha scritto lo scorso 8 agosto! E oltre alla presa in giro per i cosentini c’è quella per i catanzaresi: abbandonati a loro stessi, con la Dulbecco depotenziata e il Pugliese che crolla. Questa è la realtà”. E’ quanto afferma in una nota il movimento Calabria 2030 per Tridico.