Cadeo elogia la Viola dopo il test match a Catanzaro: “sappiamo cosa stiamo facendo” E sull’infortunio di Laquintana…

Al PalaPulerà di Catanzaro la Redel Viola Reggio Calabria ha sostenuto un altro test in avvicinamento al campionato. Ancora una volta soddisfatto coach Giulio Cadeo, che analizza l’operato dei suoi. “È un momento particolare perché le squadre che stanno lavorando con dei carichi importanti. Dal canto nostro sappiamo cosa stiamo facendo e non guardiamo la singola amichevole, ma ciò che seguirà. Laquintana? Nulla di che. Piccolo sovraccarico muscolare che si risolverà con un paio di giorni di riposo“.

All’orizzonte un nuovo test, stavolta contro Ragusa. “Un’altra squadra costruita bene e queste partite sono importanti per capire anche il livello del campionato, tenuto conto che ancora nessuna compagine è al top della forma. Indubbiamente le caratteristiche dei singoli emergono comunque… Questi test sono stimolati anche per i ragazzi che dopo tanta fatica in allenamento, possono concretizzare il lavoro giocando, anche con un pizzico di divertimento“.