Buon 1° Settembre 2025: IMMAGINI, VIDEO, FRASI da inviare su Facebook e WhatsApp

Inizia un nuovo mese. Finito Agosto ecco Settembre 2025, che è da sempre considerato il simbolo del ritorno alla normalità giornaliera dopo le vacanze estive che sia lavoro o scuola. Ecco una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di settembre”. Il nome deriva dal latino september, a sua volta da septem, “sette”, perché era il settimo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo.

Ecco una selezione di video, frasi e proverbi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Settembre”.

Ecco FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

I giorni di settembre hanno il calore dell’estate nelle loro ore più centrali, ma nelle sere che si allungano c’è il soffio profetico dell’autunno.

(Rowland E. Robinson)

I bei giorni di cristallo dell’autunno che non sono più caldi e non sono freddi…

(Madame de Sévigné)

Settembre. Hai attraversato molte stanze e ora sei nell’ultima sala illuminata da una luce più fredda, e ti giri indietro e non vedi più l’estate

(Fabrizio Caramagna)

Guarda settembre come ti apre il bosco

e sovrasta il tuo desiderio.

Apri le mani, riempile con queste foglie lente

non lasciar che una sola vada perduta.

(Eugenio Montejo)

I giorni di settembre sono qui,

con dell’estate il meglio del tempo,

e dell’autunno il meglio dell’allegria.

(Helen Hunt Jackson)

Settembre assomiglia all’ora più bella del giorno, sospesa com’è tra il buio e la luce.

(Fabrizio Caramagna)

Settembre settembrino,

matura l’uva e si fa il vino,

matura l’uva moscatella:

scolaro, prepara la cartella!

(Gianni Rodari)

E agosto finisce, sono scalzi i giorni,

fioriti gli astri già si sente il freddo

l’autunno è una lumaca che sporge le corna.

(Jan Skacel)

A settembre succedono giorni di cielo sceso in terra. Si abbassa il ponte levatoio del suo castello in aria e giù per una scala azzurra il cielo si appoggia per un poco al suolo.

(Erri De Luca)

Oggi l’estate dorme come una principessa in un castello incantato. Ho provato a sfiorare le sue mani, a sciogliere le trecce dorate, poi sono arrivate le guardie dell’autunno e ho capito che era tutto finito per sempre.

(Fabrizio Caramagna)

Giorno che scorri

senza nostalgie

canoro giorno di settembre

che ti specchi nel mio calmo cuore.

(Attilio Bertolucci)

Le piogge di Settembre già propizie

gonfian sul ramo fichi bianchi e neri,

susine claudie… A chi lavori e speri

Gesù concede tutte le delizie!

(Guido Gozzano)

Settembre, andiamo. È tempo di migrare.

Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori

lascian gli stazzi e vanno verso il mare.

(Gabriele D’Annunzio)

L’Estate che non apprezzammo

Tanto facili erano i suoi tesori

Ci istruisce ora che se ne sta andando

E il riconoscimento è tardo –

(Emily Dickinson)

Come scorrea la calda sabbia lieve

per entro il cavo della mano in ozio

il cor sentì che il giorno era più breve.

E un’ansia repentina il cor m’assale

per l’appressar dell’umido equinozio

che offusca l’oro delle piagge salse

(Gabriele D’Annunzio)

I giorni di settembre sono, fino all’ultimo meriggio, ariose e melodiose strofe classiche che all’avvicinarsi della notte diventano troppo buiosamente romantiche.

(Giovanni Papini)

Un giorno di settembre, il mese azzurro,

tranquillo sotto un giovane susino

io tenni l’amor mio pallido e quieto

tra le mie braccia come un dolce sogno.

(Bertolt Brecht)

Agosto matura e settembre vendemmia.

(Proverbio)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: