Brutto incidente sulla SS106, scontro tra auto e camion: giovane donna incastrata tra le lamiere

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è attualmente impegnata sulla SS106 Var/A, all’interno della galleria Tirolello in direzione Reggio Calabria, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi: una Toyota Yaris e un camion. L’intervento dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del Suem118, è valso all’estrazione della giovane conducente della vettura, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La donna, ferita ma cosciente, è stata affidata alle cure del personale sanitario e successivamente trasferita presso una struttura ospedaliera.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, per gli adempimenti di competenza, e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Si registrano disagi per la viabilità.