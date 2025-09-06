Brutto incidente sulla SS106: Ford Kuga si ribalta dopo lo scontro con una Suzuki, un ferito trasportato in ospedale

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata sulla SS106 nel comune di Squillace per incidente stradale. Coinvolte due vetture un Suzuki Vitara ed una Ford Kuga. Quest’ultima a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale. Ferito il conducente della Ford che affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 veniva trasferito presso struttura ospedaliera. Il conducente della Suzuki rimasto in cura al 118 sul posto. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Disagi per la viabilità