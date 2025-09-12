Brancaleone, ufficio postale chiuso per lavori: servizi garantiti a Bruzzano Zeffirio

Manutenzione straordinaria per l’adesione al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. I cittadini potranno rivolgersi alla sede di via Vittorio Emanuele

Interno Ufficio postale

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Brancaleone sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

All’ufficio postale di Brancaleone si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. La continuità del servizio per i cittadini di Brancaleone sarà garantita presso la sede di via Vittorio Emanuele a Bruzzano Zeffirio, disponibile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 19,05 ed il sabato fino alle 12,45.

