Bovetto-Croce Valanidi, così il quartiere si colora: la bella iniziativa per abbellire i luoghi. E si può votare il migliore | INFO

Nuova e bella iniziativa organizzata dal Comitato di Quartiere “Croce Valanidi-Oliveto”, zona sud di Reggio Calabria. In occasione delle festività parrocchiali di “Santa Maria Dell’Arco” Bovetto-Croce Valanidi, previste nel weekend, è stata infatti rilanciata una bella idea, che già l’anno scorso aveva riscosso molto successo. Nel 2024 fu “Strade in Arte” ad abbellire i murales della zona. Quest’anno, invece, l’iniziativa si chiama “Arte e Fiori 2025”.

Un’ iniziativa che vuole avere l’intento di rendere piacevole, e di valorizzare, il quartiere, attraverso l’ornamento floreale di balconi, davanzali, terrazze, vicoli, fontane, piazzali, ponticelli, giardini, tutti spazi ammessi a diventare piccoli angoli fioriti del quartiere. Questa iniziativa ha visto la partecipazione non solo di privati ma anche associazioni e gruppi parrocchiali.

Dal 24 al 28 settembre sarà possibile votare gli allestimenti che hanno partecipato al premio. Ci sarà anche una giuria tecnica che valuterà i primi tre allestimenti più votati dalla giuria popolare e premierà l’angolo fiorito più bello tenendo conto della creatività, originalità e varietà. La premiazione avverrà durante la serata di domenica 28 settembre, nel corso dei festeggiamenti della Parrocchia “Santa Maria Dell’Arco” Bovetto-Croce Valanidi. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini nella cura del proprio quartiere partecipando attivamente ad una trasformazione dal degrado al decoro” le parole della Presidente del Comitato, Stefania Foti.

Il link in cui votare e i componenti della giuria tecnica

E’ già possibile votare l’allestimento più bello (sono tutti visibili nella fotogallery a corredo). Basta cliccare su questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYIkdDKVjvJejCPSSmeSpziWPwZgcWwIGAH2St5sZim0sdAA/viewform.

La giuria tecnica è così composta: