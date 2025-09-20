Bova, sequestrata una piantagione di cannabis: 1000 piante distrutte dalla Polizia

Mercoledì 17 settembre a Bova, nel cuore dell’Aspromonte, gli operatori del Commissariato di Condofuri hanno individuato e smantellato una piantagione di cannabis. Si tratta di circa 1000 piante di cannabis, già pronte per essere lavorate e immesse sul mercato. La coltivazione si trovava in un dirupo particolarmente impervio e difficile da raggiungere, circostanza che rendeva più complesso il controllo del territorio. Tuttavia, grazie all’esperienza e all’intuito investigativo degli agenti, l’area è stata individuata e posta sotto sequestro.

Il sequestro e la distruzione

Oltre alle piante, è stato rinvenuto e distrutto anche diverso materiale utile alla produzione e alla trasformazione della sostanza stupefacente. Secondo le stime, la coltivazione avrebbe potuto generare un profitto illecito di circa 200-300 mila euro sul mercato nero.

Indagini in corso

L’operazione rientra nell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta regolarmente sul territorio della Locride e dell’area grecanica. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili della piantagione, al momento non ancora individuati.