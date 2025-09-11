Bonus psicologo 2025, presto al via le domande: l’annuncio dell’Inps

Bisognerà attendere solo qualche giorno prima che il bonus psicologo diventi realtà: stando a quanto emesso dall’ Inps, la domanda potrà essere inoltrata a partire da lunedì 15 settembre fino al 14 novembre. Per poter usufruire del servizio, il beneficiante deve possedere un Isee inferiore a 50mila euro. L’importo massimo che si può erogare è 1.500 euro per chi ha un’Isee inferiore a 15mila euro, 1.000 euro per chi ha un Isee tra i 15mila e i 30mila euro e 500 euro per chi ha un Isee tra i 30mila e i 50mila euro. Le graduatorie per l’assegnazione del bonus, terranno in considerazione la Regione e Provincia di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso. Se dovesse capitare una parità di valore, verrà considerato assegnatario chi ha inoltrato per primo la domanda.

L’Inps ha fatto sapere che la Provincia autonoma di Trento ha espresso il suo dissenso nel finanziare il bonus psicologo. Per tale ragione, d’intesa con il ministero della Salute, la procedura d’acquisizione per i residenti in questa provincia autonoma non saranno prese in considerazione. Per il 2025 le risorse sono pari a 9,5 milioni quindi basteranno poco più di 6.300 richiedenti se, come avvenuto negli anni scorsi, ci sarà un’ingente richiesta tra coloro che hanno l’Isee più basso per raggiungere l’importo massimo di spesa.