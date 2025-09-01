Bonifica Sin Crotone, Tilde Minasi (Lega): “impegno mantenuto”

StrettoWeb

“La bonifica del Sito di Interesse Nazionale Crotone–Cassano–Cerchiara è entrata nella fase operativa: sono in corso le attività previste dal cronoprogramma, con l’avvio delle prime movimentazioni, nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle procedure. È stato rafforzato il dispositivo di controllo, con tracciabilità dei flussi e presidio coordinato delle autorità competenti. È un passaggio che segna l’inizio concreto del risanamento ambientale dell’area, atteso da decenni e che noi finalmente siamo riusciti a concretizzare”. Così in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, che aggiunge: “questo territorio è stato troppo a lungo abbandonato e ferito da inerzie, rimpalli e promesse mancate. Ho seguito con continuità la vicenda, anche come componente della Commissione Ambiente, e ho interessato il Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, On. Vannia Gava, alla quale rivolgo un sincero ringraziamento per il sostegno istituzionale assicurato”.

“Apprezzamento al generale Errigo”

“Un apprezzamento particolare – prosegue Minasi – al Commissario Straordinario di Governo per il SIN Crotone–Cassano–Cerchiara, generale Emilio Errigo, la cui impostazione rigorosa — dalla definizione di una governance chiara e di un calendario di lavoro verificabile, al rafforzamento della tracciabilità e del presidio di legalità nel costante raccordo con Prefettura, forze dell’ordine ed enti tecnici — ha restituito direzione e ritmo a un percorso rimasto fermo troppo a lungo. Il dialogo aperto con i sindaci e l’attenzione all’informazione dei cittadini hanno consolidato fiducia e trasparenza, creando le condizioni per cantieri sicuri e risultati misurabili”.

“La linea d’azione – precisa Minasi– d’altronde è chiara ed è proprio questa: tracciabilità dei flussi, controlli rigorosi, cronoprogrammi verificabili e informazione costante alla cittadinanza. Alla bonifica affianchiamo la tutela della salute pubblica con monitoraggi e dati aggiornati, massima trasparenza su ogni fase e pieno rispetto delle prescrizioni. Serve un’alleanza tra Istituzioni e territorio: Comune, Provincia, Regione, enti tecnici e comunità locali. Basta polemiche: priorità alla sicurezza dei cittadini, alla qualità degli interventi e al pieno rispetto delle scadenze. Crotone ha pagato troppo: adesso – conclude – servono risultati misurabili: impegno mantenuto e monitoraggio costante fino alla chiusura degli interventi”.