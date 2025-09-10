Blocchiamo tutto, francesi in piazza contro Macron: disagi e arresti

Circa un migliaio di persone sono scese in piazza questa mattina in Francia per la manifestazione ‘Blocchiamo tutto’. Lo ha annunciato la Gendarmeria nazionale spiegando che almeno 75 persone sono state fermate nella sola regione di Parigi. ”La situazione è sotto controllo, ma altamente instabile”, ha riferito la Gendarmeria riferendo che nella notte si sono registrate sette manifestazioni di protesta in Francia contro Macron e le politiche di austerità del governo. I servizi di sicurezza si aspettano che 100mila persone scendano oggi in piazza in Francia e il ministro degli Interni Bruno Retailleau ha annunciato “tolleranza zero”. Lo riporta l’Adnkronos.

Come previsto si registrano disagi al traffico, con blocchi alla circolazione a Lione, Lille e Grenoble. A Parigi, invece, al momento risulta ”quasi normale” la circolazione su autobus e metropolitane. Fermati i manifestanti che hanno cercato di interrompere la circolazione sulla tangenziale di Parigi appiccano fuochi sporadici, spiega l’emittente Bfmtv riferendo che il traffico rimane scorrevole.

Erwan Coiffard, portavoce della Gendarmeria Nazionale, ha detto a Bfmtv che “azioni più significative” sono state segnalate “nella regione della Bretagna”. Momenti di tensione a Lione dove circa 100 persone stanno bloccando la rotonda di Feyssine e la polizia ha “fatto ricorso a mezzi per disperdere i dimostranti ostili che bloccavano il traffico sul ponte dell’Università e sulle banchine”. Diverse centinaia di persone si sono radunate a Marsiglia in Place de la Joliette, rovesciando i bidoni della spazzatura. Il traffico è stato gravemente interrotto in alcune zone di Marsiglia.

Manifestazioni di protesta sono in corso anche nelle scuole superiori. “Blocchiamo le nostre scuole superiori contro la negazione della democrazia, contro le inaccettabili condizioni di studio, finché non vinceremo la nostra causa“, ha detto il presidente dell’Unione delle scuole superiori a Bfmtv.

Manifestanti respinti con i lacrimogeni: 200 arresti

Momenti di tensione oggi pomeriggio alla manifestazione ‘Blocchiamo tutto’ ad Angers, dove la partecipazione è massiccia. Il corteo è partito dall’Ospedale Universitario, prima di dirigersi verso Boulevard Daviers, quindi verso Place de la Paix nel quartiere di Doutre. Il percorso non era stato concordato con le forze dell’ordine e i ponti che attraversavano il fiume Maine sono stati bloccati dalla polizia. I manifestanti stanno attualmente tentando di attraversare i ponti, senza successo. Al ponte della tramvia, sono stati respinti dai gas lacrimogeni. Il Ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau, ha annunciato l’arresto di 200 persone per disordini durante la manifestazione.