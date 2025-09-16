Blitz pro Palestina, studenti occupano un’aula all’Università di Pisa: professore aggredito

Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un’aula del polo Piagge all’Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professore Rino Casella, docente associato di diritto comparato. Casella era stato definito sui social dagli studenti contro la Palestina, che hanno postato foto e video dell’accaduto, come “professore sionista“.

Il ministro Bernini: “intollerabile quanto avvenuto ad ateneo di Pisa”

Il ministro dell’Università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell’Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professore, Rino Cascella, e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro. “Le Università – afferma Bernini dopo il blitz degli studenti pro Pal durante una lezione – non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto all’ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva” conclude.