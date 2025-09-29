Bersani a Catanzaro al fianco di Tridico: “il paese è fermo per colpa della destra”

Pierluigi Bersani, nel giorno del suo compleanno, è in Calabria a sostegno di Pasquale Tridico e del centrosinistra in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. “Qui non stiamo facendo i cento metri, stiamo facendo una corsa più lunga, però c’è un risveglio di coscienza in giro. In questi tre anni con la destra a governo in Italia e in Calabria i soldi sono andati dai più poveri verso i più ricchi. Con Tridico vogliamo aiutare chi ha bisogno”, evidenzia l’ex leader del Pd in un incontro a Catanzaro.

“Il paese è fermo, non cresce perché c’è troppa disuguaglianza, non cresce perché i giovani non hanno lavoro e vanno via. Da parte nostra c’è un’attenzione al territorio, soprattutto nelle aree interne, quello che serve per mettere in equilibrio la Calabria e questo paese”, conclude Bersani.